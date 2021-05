Green Pass, necessario per accedere dai matrimoni ai concerti

Il Green Pass è il certificato digitale sanitario che attesta di essere immuni contro il Covid-19. Ai cittadini, in possesso del certificato verde sarà consentito spostarsi senza nessuna restrizione, sia all’interno delle differenti regioni d’Italia (anche nell’eventuali regioni rosse) sia in altri Stati . Il Green pass risulta essere un documento sanitario (già in uso in alcuni paesi) utile al contenimento delle pandemie e per limitare la diffusione di alcuni virus pericolosi. Nel dettaglio al suo interno saranno contenute le seguenti informazioni sanitarie:

di essere stato vaccinato contro il Covid-19;di aver ottenuto un risultato negativo a tampone rapido o molecolare;di essere completamente guariti dopo il contagio dal SARS-CoV-2 (in quanto una persona viene considerata non a rischio per i sei mesi successi).ln altre parole, la certificazione verde dimostrerà di essere stati vaccinati, guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo e sarà la chiave per ripartire in sicurezza. Inizialmente, questo documento gratuito sarà in formato cartaceo e successivamente in formato digitale (dotato anche di un codice QR per la scansione rapida delle informazioni). Tutti i cittadini che hanno concluso il ciclo di vaccinazione previsto in base al tipo di vaccino (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson), possono richiedere il certificato verde al termine del processo di immunizzazione. La validità del Green Pass per i vaccinati è di nove mesi, con probabile proroga a 12 mesi.

Nel dettaglio, dal prossimo luglio gli italiani (come annunciato dal ministro per l’Innovazione Vittorio Colao) avranno sull’app della Pubblica Amministrazione “Io” (la stessa utilizzata per il cash back e il bonus vacanze), il green pass per circolare liberamente in tutta Europa. In sintesi, si precisa che il green pass verrà rilasciato ai:cittadini che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino,cittadini che hanno ricevuto un certificato di guarigione dal Covid,cittadini che hanno un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti.