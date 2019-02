Glifosato nella pasta. Ecco le 22 marche vendute in Italia e analizzate dal Salvagente

Recentemente, un servizio di Striscia la Notizia ha trattato il tema della qualità delle marche di pasta vendute in Italia e consumate tutti i giorni dagli italiani.

Tutto nasce dall’inchiesta effettuata dalla rivista “Il Salvagente” che ha fatto analizzare 22 noti marchi di pasta venduti in Italia al fine di individuare in esse la presenza del pericoloso pesticida Glifosato utilizzato in agricoltura nella fase precedente alla mietitura del grano. Inoltre, l’indagine ha rivelato la presenza di micotossine e altri erbicidi.

Il servizio di Max Laudadio



Il Glifosato è un noto erbicida comunemente utilizzato nell’agricoltura nella fase che precede la mietitura dei cereali, il preharvest. La sostanza viene assorbita dalla foglia e successivamente entra in circolo in tutta la pianta. La sua funzione principale è quella di eliminare le piante infestanti che crescono nei campi di cereali e limitano il raccolto degli stessi.

L’erbicida, sotto accusa, è stato realizzato e messo in commercio dalla Monsanto Company, azienda che ha recentemente perso il brevetto poichè scaduto. La presenza dell’erbicida in questione è stata riscontrata nei grani provenienti dagli USA e dal Canada, dove non ne è vietato l’utilizzo in agricoltura.

Nel servizio di Max Laudadio, si parla anche di micotossine e vari erbicidi utilizzati in agricoltura e potenzialmente pericolosi per la salute umana. Il medico oncologo intervistato dal giornalista evidenzia la pericolosità della sostanza per la salute negli esseri umani.

I marchi di pasta sotto analisi

I marchi di pasta analizzati in laboratorio sono 22. In questi sono stati riportati i valori che indicano l’alto o basso livello di Glifosato, micotossine e erbicidi vari. Meno ne sono presenti, più è alta la qualità della pasta.

L’analisi ha ritenuto eccellente la qualità della pasta De Cecco normale ed integrale, Voiello grano aureo, La Molisana e Rummo; Ottimo quella di Alce Nero Bio, Coop Bio, Garofalo integrale, Rummo bio integrale, De Cecco bio e Buitoni; Buono quella di Barilla Bio. Un valore Medio è stato assegnato alla pasta Barilla 5 cereali, Garofalo, Esselunga, Barilla, Divella, Coop, Granoro e la Molisana Integrale; Mediocre a Del Verde e Scarso a Combino (Lidl) e Tre mulini (Eurospin).