Gli oli essenziali possono essere pericolosi per la salute

Sempre più persone utilizzano spray e diffusori di oli essenziali per purificare l’aria di casa e dell’ufficio o semplicemente per profumare l’ambiente ed evitare così i cattivi odori. A spingere verso l’utilizzo degli oli essenziali è spesso l’idea che, derivando questi dalla natura, siano al 100% sicuri ed innocui per la salute dell’uomo.

In realtà bisogna prestare molta attenzione agli oli essenziali che si utilizzano, i quali, secondo un recente studio di tossicovigilanza dell’Anses, l’Agenzia francese per la salute e la sicurezza, possono esporre i consumatori ad una serie di rischi per la salute da non sottovalutare.

L’Anses spiega che in normali condizioni d’uso (quindi senza esagerare con le quantità e utilizzandoli in modo corretto) si potrebbero comunque verificare sintomi indesiderate di tipo irritativo a carico di occhi, naso, gola e addirittura sulla respirazione.Queste irritazioni, che solitamente sono lievi e si risolvono dopo aver interrotto l’esposizione, sono da imputare all’alto contenuto di fenoli o chetoni degli oli essenziali.

Lo studio dell’Anses ha poi dimostrato un’altra cosa: gli oli essenziali emettono composti organici volatili (COV) che possono diventare una fonte di inquinamento dell’aria dei nostri ambienti, dal momento che questi composti possono andare incontro a processi di ossidazione, in particolare con l’ozono presente nell’aria. Per tutte queste e per altre ragioni, l’Anses chiede alle autorità francesi di precisare in maniera più chiara i rischi e le precauzioni da adottare, che sono importanti soprattutto per coloro che soffrono di asma o altre malattie respiratorie croniche.

Inoltre l’Anses raccomanda di tenere spray, diffusori e flaconi di prodotti a base di olio essenziale fuori dalla portata dei bambini, dal momento che molti casi di intossicazione si sono rivelati spesso collegati ad esposizioni accidentali da parte di bambini piccoli, che si sono trovati in pericolo di vita dopo aver maneggiato e aver messo in bocca questi prodotti.