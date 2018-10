Giornata mondiale dell’osteoporosi: in Italia ne soffrono 4,5 milioni di persone

Il 20 Ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’Osteoporosi. In Italia si conta che ne soffrono 4,5 milioni di persone; di queste le donne sono 3,5 milioni e gli uomini 1 milione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’osteoporosi è una malattia che ogni 3 secondi causa una frattura di femore, polso o di una vertebra.

“This is a sign” è il claim della Giornata mondiale dell’Osteoporosi lanciato dalla Iof (International Osteoporosis Foundation). L’obiettivo è sensibilizzare sulla malattia, imparare a riconoscerla e soprattutto non sottovalutarla. Il claim è condiviso da un’altra iniziativa che è rivolta agli over 50 dal 2011: “Stop alle Fratture”. La malattia non deve essere considerata solo una conseguenza dell’invecchiamento.

I dati

Secondo gli studi, si contano circa 4 milioni di donne e 1,5 milioni di uomini che soffrono di osteoporosi. Stando ai dati, i maggiori rischi di fratture dovute alla malattia sono del 50% per le donne over 50 e il 30% per gli uomini.

In Italia, per esempio, si registrano centinaia di migliaia di fratture all’anno; quelle al femore sono circa 90-100mila e per quanto riguarda la frattura dell’anca, il 50% dei soggetti ha una perdita di funzione ma c’è anche un 20%e di mortalità.

Sebbene i dati sono importanti, gli specialisti in osteoporosi rivelano che il problema è spesso sottovalutato o ignorato.

Fattori di rischio

E’ importante riconoscere i fattori di rischio. Questi sono, in particolare, la presenza di casi di osteoporosi in famiglia, la conformazione e struttura fisica e lo stile di vita. Sono più a rischio i soggetti che fumano, abusano di alcolici e che assumono farmaci per alcune patologie.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione; è necessario mangiare alimenti ricchi di calcio.

Si è notato che la menopausa è da considerare un fattore di rischio importante. Si registra che il 4-5% delle donne in menopausa soffrono di osteoporosi. Ad esso si aggiunge che la percentuale di rischio aumenta nei casi di fratture precedenti.

Per valutare i rischi di osteoporosi si può eseguire un test specifico.