Giornata "green" in previsione del cenone di Capodanno

Dopo i bagordi della Vigilia, di Natale, di Santo Stefano, arriva imperante il cenone di fine anno per festeggiare l’arrivo di quello nuovo; tra questi giorni sarebbe bene sfruttare qualche pasto per far riprendere il fisico dalle abbuffate, disintossicandolo. I nutrizionisti consigliano una “giornata verde“, per esempio il 29 o il 30 dicembre.

La peculiarità di tali menù, come avverte il nome stesso, sono le portate: nella “giornata verde” non si deve consumare alcuna fonte di proteina, ma solo verdure e grassi vegetali buoni. Lo scopo di tale giornata ssarebbe quello di riequilibrare alcuni livelli di ormoni come l’insulina e l’Igf-1; essi vengono alterati nel momento in cui subiscono degli squilibri gliecemici, i quali, a loro volta, contribuiscono al’insorgenza di stati infiammatori.

Ad evidenziare l’importanza della “giornata verde” è la Biologa Nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile del centro per la salute della donna B-Woman di Roma. “Il consiglio è di provare, per un giorno, a mangiare solo verdure crude e cotte e grassi buoni per riportare alla normalità i principali ormoni coinvolti nel metabolismo degli zuccheri e della crescita, riequilibrando il nostro organismo dopo giorni impegnativi“, afferma la specialista.

L’esperta, inoltre, avrebbe anche rilasciato un esempio di menù, che vuole definire una giornata tipo:

Colazione: Pinzimonio e 15 grammi di frutta secca o semi di zucca;

Spuntino: 10 olive verdi con nocciolo o 15 grammi di cioccolato extra-fondente, tisane;

Pranzo: Insalata mista con olive e semi misti, belga stufata in padella con basilico;

Cena: Insalata mista con avocado, cicoria in padella con aglio e peperoncino.

La biologa afferma, infine, l’importanza di una dieta bilanciata che, se seguita in maniera sana durante tutto il resto dell’anno, può offrire vantaggi anche durante il periodo natalizio, in cui il fisico è sempre messo a dura prova: “Per prenderci cura dei nostri organi interni, messi a dura prova, diamo loro sostegno ed energia usando gli alimenti in modo funzionale, senza dover rinunciare al piacere della convivialità“.