Federica Panicucci e la lotta contro il tumore al seno

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Federica Panicucci sprona tutte le donne ad effettuare controlli, screening ed esami diagnostici mirati, volti a prevenire l'insorgere del tumore al seno. Sebbene la prevenzione sia fondamentale, ritengo che altrettanto importante sia il non sentirsi soli in una battaglia di tale entità. Non si può che apprezzare l'encomiabile impegno che la conduttrice sta mettendo nel coinvolgere tutte le donne che seguono quotidianamente i suoi canali social.