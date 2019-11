Farmaci, dividere le compresse può essere dannoso

Spesso, al fine di rendere la deglutizione più sempice, molte persone fanno l’errore di dividere o frantumare le compresse, così come quello di aprire le capsule. Un errore sicuramente banale, ma che può minare la sicurezza dei pazienti. La manipolazione delle medicine con assunzione per via orale, se non viene gestita nel modo corretto, può causare effetti irritanti o errori nella terapia.

E’ proprio al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti che il Ministero della Salute, nei giorni scorsi, ha emanato la Raccomandazione n.19: essa fornisce le indicazioni per una corretta gestione della terapia farmacologica orale, riferendosi anche alla corretta manipolazione delle compresse.

Con il termine manipolazione si intende il frazionamento delle compresse o l’apertura delle capsule: in alcuni casi specifici, infatti, non è possibile somministrare medicine orali in modo integro, rendendo quindi necessaria la loro frantumazione o polverizzazione.

Solitamente, stando a quanto definito dal Ministero, questi casi vedono protagonisti soggetti anziani o pediatrici, oppure pazienti che lamentano difficoltà nella deglutizione.

Nelle raccomandazioni si precisa di “Procedere alla manipolazione subito prima della somministrazione di ogni singola dose; spezzare le compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare attenzione nei casi di compresse senza linea di divisione, in quanto il taglio può determinare angoli vivi o facce ruvide“.

Inoltre, secondo quanto riportato nella Raccomandazione, è consigliato eseguire un controllo visivo delle porzioni: esse devono essere delle stesse dimensioni e, le compresse, non devono essere divise in meno di un quarto.

Alcune ultime accortezze riguardano l’igiene: durante la manipolazione dei farmaci, le mani devono essere pulite, così come l’ambiente in cui viene eseguita l’operazione e le attrezzature. Infine, si rivela di fondamentale importanza per evitare effetti dannosi per la salute, prestare estrema attenzione alle polveri sprigionate dalla frantumazione delle compresse: i principi attivi contenuti in essa, infatti, potrebbero venire accidentalmente inalati causando gravi problemi.