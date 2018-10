Dispositivo identifica i noduli al seno senza radiazioni: iBreastExam

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Penso che questo nuovo esame possa dare il suo contributo nella lotta ai tumori al seno. Ci tengo però a dire che, come sottolineato dagli esperti, questo tipo di esame non è in nessun caso da intendersi come sostituto dei programmi di screening, ma solo come uno strumento a supporto.