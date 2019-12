Decessi per inquinamento: sono molti di più di quello che si pensa. Le percentuali più alte in Asia e Africa

Il problema ambientale è diventato di primaria importanza negli ultimi anni. Greta Thunberg e attivisti vari cercano di spingere i governi occidentali a prendere misure per contrastare l’inquinamento e sensibilizzare i comuni cittadini.

Ma mentre in occidente si usano i depuratori e si fa la raccolta differenziata in Asia e Africa l’inquinamento è ad alto livello con effetti devastanti per il mondo intero e per la popolazione locale in particolare.

Lo studio

A lanciare l’allarme è uno studio della Global Alliance on Health and Pollution (Gahp) di New York che si occupa di controllare l’impatto delle sostanze contaminanti nell’acqua, aria e posto di lavoro. Secondo questo studio, pubblicato recentemente, l’inquinamento causa il 15% delle morti premature in tutto il pianeta, circa 8,3 milioni di decessi. Il Pease in cui si muore di più di inquinamento è l’India con 2,3 milioni di morti, segue la Cina con 1,8 milioni. Al terzo posto c’è la Nigeria poi Indonesia e Pakistan.Tra i 10 paesi più inquinati risultano anche gli Stati Uniti al settimo posto. Nella lista dei paesi più virtuosi figurano cinque stati della penisola arabica, il paese con meno morti per inquinamento è il Qatar.

Il problema è comunque globale perchè, come dice il direttore dell’agenzia Rachael Kupka, “il rapporto ricorda a tutti noi che l’inquinamento è una crisi globale. Non importa dove vivi. L’inquinamento ti troverà”.

L’Institute of Health Metrics Evaluation fondato da Bill e Melinda Gates ha suddiviso i fattori di rischio in quattro categorie: aria, acqua, luogo di lavoro, piombo. Tra le cause di morte figurano gli agenti cancerogeni, il fumo passivo,il piombo della benzina depositato nel terreno, i fumi industriali e domestici Si muore di più per l’inquinamento che per il tabacco. Il numero di morti per inquinamento è comunque inferiore a quello per il consumo di alcol e droga, guerre, Hiv, malattie e diete ricche di sodio.