Dagli occhi si può leggere la salute del cuore

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - La ricerca condotta dal team di esperti guidato da Alicia Rudnicka sembrerebbe aver sviluppato un'idea piuttosto interessante dal punto di vista scientifico. Chissà che, davvero, in futuro le strutture sanitarie non si attrezzino in modo adeguato per valutare tutti i potenziali rischi cardiologici anche attraverso un esame della morfologia della retina.