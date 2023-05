Da Stephen Hawking a Gianluca Vialli: le vittime della SLA e i traguardi raggiunti della onlus AISLA

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Sono rimasto molto scioccato e deluso nel vedere poca attenzione e poco interesse dell'opinione pubblica verso un tema così importante come quello della SLA. L' annuncio dei traguardi storici raggiunti da Aisla nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica riempie il mio cuore di gioia e speranza. Questi risultati dimostrano che quando la comunità scientifica, le istituzioni e le persone affette da malattie lavorano insieme, possono essere compiuti passi significativi verso la guarigione e il miglioramento della qualità della vita. È meraviglioso vedere come l'impegno e la determinazione di Aisla abbiano portato all'approvazione delle nuove linee guida Inps e all'arrivo del farmaco Tofersen. Questi progressi non solo offrono nuove possibilità di trattamento, ma testimoniano anche la forza e la resilienza umana di fronte alle sfide più difficili. Sono ottimista riguardo al futuro, poiché questo annuncio rappresenta un passo avanti verso la conquista di una vita migliore per le persone affette da SLA.