Covid: tutte le nuove misure in vigore, compreso la possibilità di far visita in ospedale

Con i casi che stanno scendendo, si sta ritornando pian piano alla normalità, ovviamente sempre facendo attenzione e non esagerare con la libertà concessa. Dai gesti di grande valore sino ai piccoli piaceri della vita quotidiana, ecco tutte le novità e le norme che sono previste nei prossimi giorni e mesi che riguardano gli ospedali, ma anche la possibilità di tornare a consumare snack e bevande mentre si guarda il film al cinema.

Finalmente, dopo due anni di videochiamate sui cellulari, i parenti dei pazienti ricoverati in ospedale potranno andare a fargli visita in modo da far sentire la loro vicinanza e supporto. Ovviamente è fondamentale rispettare le norme di sicurezza e prevenzione, quindi mascherina FFP2 e green pass rafforzato oppure il tampone negativo da effettuare nelle 48 ore precedenti la visita al degente.

Lo stesso Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, afferma che si tratta di “un giorno da ricordare per tanti pazienti e le loro famiglie, saranno possibili visite per almeno 45 minuti. L’affetto e la vicinanza dei cari sono fondamentali per il percorso di guarigione”. Dal mese di aprile, ci saranno poi nuove misure che si allenteranno.

Sempre secondo il parere di Costa, dal primo mese di aprile, il Green pass potrebbe essere abolito nelle attività commerciali all’aperto e si sta pensando anche di eliminarlo al chiuso, ma dal 1 maggio. Per la mascherina al chiuso, bisogna verificare pian piano, anche a seconda dei casi di Covid. Si sta studiando un cronoprogramma in modo da permettere delle aperture graduali in modo da avviarsi verso una estate che sia possibilmente senza restrizioni.

Per quanto riguarda i cinema, i teatri e i locali di intrattenimento, dal 1 aprile sarà possibile consumare qualsiasi genere di vivanda,come snack e popcorn, ma anche bevande all’interno di questi luoghi in seguito all’ordinanza di veto scattata nel mese di Natale che aveva portato a un incremento dei casi di Covid.