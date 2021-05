Covid, Matteo Bassetti fiducioso: "Entro settembre/ottobre la partita sarà finita"

Matteo Bassetti, in una recente intervista nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, in onda su Radio Rai 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, con la partecipazione di Francesca Fornario e delle Ebernies, si rivela fiducioso sulla possibilità della scomparsa del virus nel giro di pochi mesi.

L’infettivologo, stuzzicata dalla Cucciari, rivela che con la scomparsa del virus i virologi spariranno dal piccolo schermo, rivelandosi speranzoso che questo possa capitare il prima possibile. Parlando invece della fatidica mascherina Bassetti afferma che può essere tolta solamente quando si raggiunge la cifra dei 30 milioni di persone vaccinate ed a 3 settimane dalla prima dose.

La scomparsa del Covid-19

L’argomento cardine ovviamente resta il debellamento del Covid-19 ed i vaccini, almeno per il momento, sembrano essere l’unico mezzo per riuscire a trovare la luce in fondo al tunnel. Matteo Bassetti ancora una volta si dichiara molto fiducioso per il futuro a breve termine, rivelando che la fine del virus sia ormai dietro la porta.

“I numeri stanno scendendo rapidamente, 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte” rivela Matteo Bassetti che poi aggiunge: “Con luglio e agosto credo che le cose andranno veramente bene, penso che a settembre-ottobre la partita sarà finita. Quando arriveremo a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere le mascherine”.

Come riportato dal sito “Gedi Visual” al momento in Italia sono state consegnate più di 30 milioni di dosi e di essi 26 milioni sono state somministrate. La prima dose è stata ricevuta da 18 milioni di persone, mentre le persone totalmente vaccinate (con seconda dose o il vaccino monodose) è stato fatto solamente da 8 milioni di italiani. Sempre secondo il sito “Gedi” con questo tipo di andamento si dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge per il giorno 14 Ottobre 2021.