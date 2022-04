Covid, cambia tutto: ecco le nuove regole sui mezzi pubblici e al lavoro

Con la fine dello stato di emergenza che è scattato il 31 marzo, dal 1° aprile cambia tutto e ci sono nuove regole per arginare la curva dei contagi e tornare, il più presto possibile, alla normalità. Sono nuove regole che scattano dal 1° aprile e che riguardano sia il Green Pass che il Super Green Pass rafforzato, ma anche le mascherine FFP2 e chirurgiche, comprese le nuove norme sui mezzi pubblici e nei luoghi di lavoro.

I lavoratori over 50 non dovranno più mostrare il Green Pass rafforzato nei luoghi di lavoro, ma sarà sufficiente quello base che si ottiene con un tampone e ha la durata di 48 ore circa. Un deecreto che sarà in vigore fino al 30 aprile, con obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Chi lavora nei luoghi ospedalieri e sanitari, compreso le RSA, sarà sospeso se non si vaccinerà. Per chi lavora in altri settori come la scuola, l’obbligo vaccinale è fino al 15 giugno 2022.

Per accedere a uffici postali, uffici pubblici e anche banche sarà necessario soltanto la mascherina chirurgica e non bisogna mostrare il Green Pass rafforzato o base. Ci sono delle differenze per il consumo dei pasti nelle mense o nei bar dove servirà il Green Pass per mangiare all’interno del locale o seduti al tavolino, mentre basterà soltanto la mascherina per stare all’aperto.

Per le piscine e le palestre, bisogna continuare a mostrare fino al 30 aprile il Super Green Pass. Per lo stadio basta il Green Pass base, in caso di eventi sportivi che si tengono in impianti al chiuso, bisogna munirsi del Super Green Pass con obbligo di mascherina FFP2. Dal 1° aprile, gli stadi e gli impianti sportivi potranno avere il massimo della capienza, quindi al 100%.

Per gli eventi all’aperto, non si ha bisogno del Green Pass fino al 30 aprile. Per i luoghi della cultura, quindi musei, mostre, ma anche biblioteche è necessario solo indossare la mascherina chirurgica senza i due tipi di Green Pass. Per assistere a spettacoli al cinema, a teatro o anche i concerti, fondamentale il Green Pass rafforzato e le mascherine FFP2.

Sui mezzi pubblici quali bus e tram sarà necessario le mascherine FFP2 fino al 30 aprile. In mezzi quali treni, aerei e navi, è richiesto il Green pass base e l’obbligo della mascherina FFP2. Per i compleanni, le lauree e le cerimonie quali matrimoni, l’obbligo del Super Green Pass, mentre le discoteche tornano a capienza piena con mascherina chirurgica da togliere quando si danza.