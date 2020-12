Covid, allerta dell’OMS: "Non ci saranno abbastanza vaccini nei prossimi 3-6 mesi"

Secondo Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi 3-6 mesi non ci saranno dosi di vaccino a sufficienza per poter fermare l’aumento dei contagi dovuti al Sars-CoV-2. L’esperto è intervenuto durante un’intervista sul quotidiano britannico Guardian, spiegando che ancora per diverso tempo dovremo adottare tutte le misure di sicurezza, come il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.

In queste ultime settimane l’Europa sta vedendo infatti un aumento esponenziale dei nuovi contagi dovuti al coronavirus Sars-CoV-2, per questo la stessa OMS continua a sensibilizzare le persone a seguire le regole. L’ente con sede a Ginevra già negli scorsi giorni ha ribadito che la pandemia non finirà a breve. Michael Ryan ha quindi informato che, anche se nei prossimi mesi arriveranno dei vaccini anti Covid, non potranno essere curate subito tutte le persone, per cui il rischio che l’epidemia abbia una recrudescenza è concreto.

Le dichiarazioni di Ryan sono state riprese da diversi media internazionali, come il già citato britannico The Guardian e in Italia da SkyTg24. L’Oms continua a monitorare la situazione epidemiologica a livello globale. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University il Covid-19 ha già infettato 64.561.850 persone e provocato la morte di 1.493.925 pazienti.

Allo studio diversi vaccini

Al momento sono diverse le case farmaceutiche che stanno studiando vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2. Quello della Pfizer-Biontech è in dirittura d’arrivo, tanto che anche il Governo italiano ha trattatato con la multinazionale per acquistare oltre un milione di dosi. Anche le autorità nostrane hanno fatto presente che non appena si comincerà la vaccinazione, le dosi non ci saranno per tutti.

Proprio per questo il Governo italiano sta decidendo in queste ore le nuove misure restrittive da adottare anche durante questo Natale. L’assenza di una cura o di un vaccino sul mercato sta costringendo ancora i governi di tutto il mondo ad adottare misure restrittive, almeno fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà superata. Lo stesso presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, negli scorsi giorni ha dichiarato che la pandemia potrebbe durare ancora un anno e mezzo.