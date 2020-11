Covid-19, vincere lo stress psicologico da lockdown

L’isolamento sociale che stiamo vivendo, l’insicurezza del lavoro per molti e le conseguenti difficoltà economiche possono indurre all’angoscia in queste giornate d’inverno che si fanno sempre più corte, con poca luce. Come superare il timore di non vedere la fine del tunnel che stiamo attraversando, ce lo dice uno psicoterapeuta ed esperto in psichiatria, Angelo Picardi.

Angelo Picardi – ricercatore all’Istituto superiore di sanità, partecipa a un gruppo di lavoro coordinato dalla direttrice del Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la salute mentale Gemma Calamandrei, guidato da Emanuela Medda e Antonia Stazi – ha spiegato che nei periodi limitazioni consistenti, con facilità lo stress supera i limiti di guardia, tuttavia “Gli esseri umani hanno le risorse per affrontare periodi anche prolungati di difficoltà“.

Vedere il bicchiere mezzo pieno per vivere serenamente questo tempo porta a riformulare la situazione e a riconoscere che finalmente ci si può “occupare di sé e della propria casa“. Un suggerimento è quello di “conservare quanto più possibile un buon grado di struttura alla giornata“, afferma Picardi. La propria routine quotidiana garantisce sicurezza, protezione, “senso di ordine e familiarità all’esistenza“. Ciò significa alzarsi e andare a riposare alla stessa ora, mangiare con gli stessi orari, avere cura delle cose e della casa.

In questo tempo abbondante in casa, dedicarne un po’ alla meditazione, alla lettura di libri, il porre attenzione a ciò che si fa promuove “uno stato mentale più disteso“. Picardi spiega anche come rilassarsi con la respirazione: “inspirare lentamente con il naso espandendo il diaframma, trattenere brevemente il respiro, e poi espirare lentamente dalla bocca“. E ancora mette nella lista delle tecniche di rilassamento il bagno caldo, lo yoga e l’ascolto della musica.

Se in casa non siamo soli è opportuno fare il possibile per mantenere distesi i rapporti, il suggerimento di Picardi è quello di chiedere agli altri componenti “cosa si può fare per far loro piacere e rendere più piacevole la loro giornata”, e concordare “una divisione rispettosa degli spazi in base alle esigenze di ciascuno“. Ridere e fare cose divertenti impreziosisce l’atmosfera domestica.

Sono importanti in questa fase i contatti sociali, amici e parenti possono entrare nella nostra giornata grazie ai mezzi tecnologici garantendo agli uni e agli altri vicinanza, affetto e amicizia. Ogni tipo di esercizio fisico, con o senza attrezzi sportivi, all’aperto o all’interno, di qualsiasi intensità, secondo l’esperto è importante per la salute fisica e mentale.