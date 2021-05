Covid-19: tra gli effetti collaterali del vaccino c’è l’aumento della frequenza cardiaca

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Siamo di fronte ad uno studio che seppur significativo, rimane pur sempre condotto su un campione molto esiguo, in quanto circoscritto a soli 4.000 soggetti. Per avere una panoramica più completa del fenomeno, bisognerebbe eseguire altri studi che prendano in esame una popolazione più ampia, composta tra le altre cose da un egual numero di persone per fasce d’età, condizione necessaria per poter eseguire dei raffronti più puntuali e dettagliati.