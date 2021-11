Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come non bisogna abbassare la guardia davanti a questo patogeno che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Si deve necessariamente vaccinare quanta più popolazione possibile, in quanto, come si vede, questa persona nonostante abbia contratto la nuova variante Omicron sta bene e non è finita in ospedale.