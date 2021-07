Covid-19: ricercatori italiani scoprono perché i bambini si ammalano meno degli adulti

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La scoperta legata alla maggior resistenza dei bambini al Covid permette non solo di comprendere quale sia il segreto dei pazienti più piccoli, ma anche di avere un quadro più chiaro sulle caratteristiche del virus. D’altro canto, non è nemmeno da escludere che da tutte queste conoscenze, avremo presto un’arma in più con la quale mettere a punto una possibile cura contro una malattia che non accenna a mollare la presa.