Covid-19, Pierpaolo Sileri: "Con 30 milioni di vaccinati via la mascherina all’aperto"

“Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca”. Queste sono le parole che il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha pronunciato durante un’intervista alla trasmissione 24 Mattino andata in onda su Radio 24.

Secondo l’esperto bisognerà continuare ad indossare la mascherina fino a quando almeno metà della popolazione italiana non avrà ricevuto la prima dose di vaccino. Fino ad ora le mascherine infatti si sono rivelate molto efficaci per far sì che la circolazione del virus fosse tenuta sotto controllo. Per Sileri bisognerà anche adottare una specifica campagna di informazione contro quelle persone che sono restie a vaccinarsi, visto che tra poco sarà la volta dei più giovani.

Il medico ha parlato anche del coprifuoco notturno. Sileri si è detto favorevole a spostarlo di un’ora o due, e comunque sempre intorno alla fascia oraria compresa tra le 23:00 o le 24:00, questo per fare anche in modo che bar e ristoranti possano tornare a lavorare tranquillamente. Il Governo sarebbe intenzionato a seguire questa linea.

Fondamentale però, perché la misura possa entrare in vigore, saranno i dati che giungeranno dal monitoraggio settimanale del prossimo 14 maggio. “Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremmo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose” – così afferma il sottosegretario alla Salute.

Insomma le premesse per un allentamento delle restrizioni ci sono tutte, anche se bisognerà sempre dare conto ai dati e alla circolazione del virus. Sileri è stato chiaro però, affermando che il coprifuoco per il momento non dovrà essere abolito del tutto già adesso, ma il processo dovrà avvenire con gradualità.