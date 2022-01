La pandemia da Covid-19 avanza sempre di più nel nostro Paese e nel resto d’Europa. Per questo il Governo italiano ha reintrodotto alcune restrizioni per poter far fronte all’emergenza sanitaria. Tra i nuovi obblighi che i cittadini dovranno rispettare fino alla fine dell’emergenza sanitaria c’è quello di utilizzare le mascherine FFP2, ad alta protezione, dispositivi di protezione individuale che riducono di moltissimo la probabilità di poter essere contagiati dal Sars-CoV-2.

L’accordo è stato raggiunto ieri dalla struttura commissariale del Generale dell’Esercito, Francesco Paolo Figliuolo, insieme alle associazioni di categoria dei farmacisti, ovvero FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite. Si è deciso che da oggi in poi le mascherine FFP2 nelle farmacie non costeranno più un paio di euro, ma ben 75 centesimi, questo in modo che il costo di questi importanti dispositivi non gravi molto sulle tasche dei cittadini.

Obbligatorie in alcune occasioni

Sarà obbligatorio indossare questo dispositivo di protezione individuale nelle circostenza in cui non si può mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, ma soprattutto in stadi, cinema e teatri, lì dove quindi c’è il rischio di pericolosi assembramenti. La Coop ha annunciato che dallo scorso 31 dicembre presso i suoi punti vendita è possibile trovare le FFP2 al prezzo di 50 centesimi.

“Di fronte a una emergenza sanitaria gli obiettivi che ci prefiggiamo sono evitare speculazioni ed offrire soluzioni a vantaggio di tutti” – così recita un comunicato di Coop. Secondo uno studio condotto in Germania se due persone indossano correttamente la FFP2 hanno una probabilità su mille di contagiarsi a vicenda.

La struttura commissariale fa sapere che procede spedita la campagna di vaccinazione. Nel solo mese di dicembre sono state somministrate 14,5 milioni di dosi. Con questo ritmo il Commissario Figliuolo si aspetta che a gennaio si arrivi a 15 milioni di somministrazioni. L’Esecutivo sarebbe anche pronto ad estendere l’obbligo vaccinale a tutte le categorie di lavoratori.