Il via libera finalmente è arrivato. Nella giornata di oggi l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha infatti approvato la pillola Paxlovid. Si tratta di un medicinale che servirà a contrastare il Covid-19 in quei pazienti che mostrano sintomi lievi della malattia e che hanno il concreto rischio di peggiorare, e quindi finire in terapia intensiva. L’immissione in commercio in tutto il territorio dell’Unione Europea ha carattere condizionale, visto che siamo ancora in emergenza pandemica.

Negli scorsi mesi alcune nazioni avevano deciso di utilizzare lo stesso tale farmaco, prima che questo venisse autorizzato dalla stessa Ema. Adesso il via libera tanto atteso è arrivato. Il medicinale contiene due principi attivi, in due compresse diverse: si tratta del PF-07321332 e del ritonavir. Il primo serve a ridurre la capacità del coronavirus di moltiplicarsi all’interno dell’organismo, il secondo prolunga l’effetto del primo e rimane più a lungo nel corpo.

Pochi effetti collaterali

Il farmaco in questione si è dimostrato sicuro. Tra l’altro sono pochissimi gli effetti collaterali riscontrati durante la sperimentazione del medicinale. La somministrazione del medicinale dovrà avvenire negli adulti. Il trattamento con Paxlovid ha ridotto di molto sia i ricoveri in ospedale che i decessi per Covid.

Bisogna precisare che il medicinale è stato testato su pazienti prevalentemente affetti dalla variante Delta, ma gli esperti affermano che il farmaco è efficace anche sulle varianti attualmente in circolazione, la Omicron in primis. Nel gruppo che ha ricevuto il Paxlovid non ci sono state decessi, mentre nel gruppo che ha ricevuto il placebo si sono riscontrati 9 decessi per Covid.

La Pfizer, all’interno del foglietto illustrativo, riporterà la circostanza che il farmaco può avere dei lievi effetti collaterali. Oltre ai vaccini, adesso una nuova arma si aggiunge alla lotta al Covid. Si spera che con questi strumenti si possa quindi presto tornare alla normalità e trattare il Sars-CoV-2 alla stregua di una normale influenza.