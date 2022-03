Covid-19, l’allarme di Ricciardi: "Con l’allentamento delle misure rischiamo di rovinarci l’estate"

Come riportato dal sito del “Il Sole 24 Ore”, in Italia si sono vaccinate l’83% della popolazione, mentre il 64% ha deciso di farsi anche la terza dose. Gli scettici al vaccino per il momento non sentono ragioni, siccome il Novavax, come rivelato dall’immunologo Mauro Minelli, è un flop poichè dal 28 febbraio sono state somministrate 11.595 dosi di cui il 59,2% in persone over 50.

Intanto, nonostante un piccolo rialzamento dei contagi degli ultimi giorni, in Italia si sta pensando di allentare le misure del green pass. Secondo le ultime indiscrezioni, dal 1° aprile il certificato verde non sarà più necessario per tutte le attività all’aperto e non servirà per sedersi nei tavolini fuori dai locali, o per assistere a spettacoli o eventi sportivi all’aria aperta, per visitare mercatini e fiere. Invece l’obbligo per gli over 50 dovrebbe rimanere in vigore fino alla metà del mese di giugno.

Le preoccupazioni di Walter Ricciardi

Per il consigliere scientifico del ministro Speranza sarebbe ancora prematuro allentare le restrizioni: “Corriamo il rischio, di questo passo, di rovinarci l’estate mentre invece si poteva gestire meglio. Eppure è chiaro che se si apre la circolazione, per esempio sospendendo tutte le misure, come ha fatto la Gran Bretagna, c’è di nuovo un aumento dei casi”.

“La sfida continua perché, nonostante stiamo al terzo anno di pandemia, le lezioni, anche le più banali, non sono state imparate. Proprio ieri tutti gli Stati Uniti hanno tolto la mascherina dai luoghi chiusi. È chiaro che è una mossa sucida“. Ricorda poi che proprio gli Stati Uniti ha avuto per la pandemia un milione di morti, più della prima e seconda guerra mondiale o della guerra nel Vietnam e della Corea messe insieme.

In Italia si contano, nella giornata del 10 marzo, 54.230 nuovi casi di coronavirus a fronte di 453.341 tamponi effettuati, mentre il giorno prima ne erano 48.483 su 433.961 test.