Covid-19, l’allarme dei CDC americani: "Si trasmette anche per via aerea"

Quella che arriva dai CDC americani (Centers for Disease Control and Prevention) non è certamente una bella notizia, tutt’altro. Se fino ad ora si è discusso anche animatamente circa le modalità di contagio da Sars-CoV-2, adesso cominciano ad arrivare ulteriori ricerche scientifiche che stanno mirando a conoscere di più il comportamento di questo patogeno. Secondo i centri per il controllo delle malattie infettive degli Stati Uniti, il coronavirus può trasmettersi anche per via aerea.

Lo dimostra uno studio eseguito su un focolaio emerso negli scorsi mesi nella contea di Skagit, sempre negli Usa. Qui, una sola persona, nota come “superdiffusore“, durante una sessione delle prove di un coro all’interno di una chiesa è riuscito a contagiare ben 52 persone, di cui due sono decedute a causa delle complicazioni portate dal Covid-19. Questo, secondo i CDC, fa capire come il virus possa rimanenere nell’aria anche per molto tempo.

In ambienti chiusi, e poco ventilati, il Covid-19 infatti sarebbe capace di rimanere sospeso nell’ambiente anche per ore. Per cui, anche in assenza del positivo all’interno di un determinato luogo, le particelle virali emesse da quest’ultimo possono rimanere in aria, rappresentando un potenziale pericolo per chi si reca in quel determinato locale o edificio. I CDC hanno pubblicato quindi le nuove linee guida sui metodi di trasmissione del Sars-CoV-2, le quali si possono trovare e consultare sul sito ufficiale.

Un patogeno subdolo

A rimanere in aria, secondo lo studio dei CDC, sarebbero proprio le particelle più piccole emesse dalle persone quando parlano o starnutiscono. Questo veicolo di contagio per via aerea è simile alla diffusione di altre malattie infettive, come tubercolosi, morbillo e varicella. I CDC comunque ci tengono a specificare che la maggior parte delle volte il contagio da Covid-19 si verifica con il contatto stretto, che rimane il principale veicolo con cui il virus penetra nell’organismo.

Sarebbe anche basso il contagio da Sars-CoV-2 attraverso gli oggetti. Sulle superfici il virus può rimanere per diverso tempo, ma il rischio di poter essere contagiati in questa maniera è piuttosto limitato. Per evitare ciò basta disinfettarsi o lavarsi le mani ogni qualvolta si tocca una superficie potenzialmente infetta.

Il contagio per via aerea, inoltre, si verificherebbe solo allorquando il positivo che frequenta il locale ha un’alta carica virale. Ciò comunque non toglie che bisogna prestare attenzione anche ai posti che si frequentano, in quanto il Sars-CoV-2 è un virus subdolo, che in alcuni individui non dà assolutamente nessun sintomo (i cosiddetti asintomatici). La raccomandazione è quindi quella di rispettare le regole, ovvero indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale.