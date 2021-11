Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Il Covid ha dimostrato di essere in grado di trasformarsi attraverso nuove e più o meno temibili varianti. Ad ogni replicazione, qualcosa può mutare, ragion per cui non è da escludere che a livello evolutivo abbia imboccato – almeno in Giappone - un vicolo cieco. Ad ogni modo per fugare ogni dubbio su tale anomalia, specie ora che il virus è tornato a correre in Europa, sarebbe necessario condurre altri studi che possano dimostrare la tendenza involutiva, e perché no, scoprire come attivarla per contrastare la diffusione dell'infezione anche nel resto del mondo.