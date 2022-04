Covid-19, la quarta dose è un flop: solo 71 mila somministrazioni con copertura nazionale all’8,9%

Pochi giorni prima di Pasqua la Fondazione GIMBE, diretta da Nino Cartabellotta, ha lanciato un allarme piuttosto importante sulla quarta del vaccino contro il Covid-19. Difatti, secondo gli ultimi dati, una piccola percentuale delle persone immunodepresse, soprattutto a causa delle ultime aperture, hanno deciso di aderire alla nuova campagna vaccinale.

“Dopo un mese e mezzo dal via libera per i pazienti più fragili” afferma Nino Cartabellotta: “Le esigue coperture e le rilevanti differenze regionali documentano un vero e proprio flop, alimentato dal senso di diffidenza per un ulteriore richiamo. Ecco perché la somministrazione di un ulteriore richiamo non può essere affidata esclusivamente all’adesione volontaria, ma richiede strategie di chiamata attiva“.

I dati della scorsa settimana

Come riportato dalla fondazione, dalla settimana che va dal 6 al 12 aprile sono state somministrate solo 70.598 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi con una copertura nazionale all’8,9%. Il totale dei non vaccinati restano 6,9, di cui 2,65 milioni di guariti protetti solo temporaneamente e 4,25 milioni attualmente vaccinabili. Il tasso di copertura delle terze dosi è, invece, all’83,7%.

Tra i più scettici alla quarta dose, come riportato testualmente dal sito “AdnKronos Salute“, troviamo Matteo Bassetti: “Sicuramente credo che sia prematuro parlare di una quarta dose per tutta la popolazione, per le persone sane che non hanno problemi. Il fatto di allargare la quarta dose agli immunodepressi e agli ospiti delle Rsa è una cosa che già in Italia abbiamo già iniziato a fare. Si tratterà di valutare se farla in qualche modo agli anziani, ma penso che ad oggi non ci siano dati così forti per giustificarlo”.

I pareri sono comunque discordanti da parte degli esperti, come spesso successo in passato sul vaccino contro il Covid-19. La fondazione Gimbe comunque continua a spingere sulla quarta dose ma, nonostante le dovute raccomandazioni, il tasso dei vaccinati fatica a decollare.