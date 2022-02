Covid-19, in Italia al via la quarta dose per gli immunodepressi

L’Aifa ha approvato nella giornata del 19 febbraio la quarta dose del vaccino contro il Covid-19 per le persone gravemente immunodepressi. Il CTS (Comitato Tecnico scientifico) esprime immediatamente parere favorevole inviato al ministero della Salute.

Come riportato testualmente dal sito de l’Ansa non si tratta di una vera e propria quarta dose bensì: “Della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. La ‘4a’ dose verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale”.

Il consigliere del ministro Roberto Speranza, l’igienista Walter Ricciardi, in una recente intervista rilasciata al “Corriere” aveva già aperto la possibilità di una quarta dose del vaccino in Italia, ove poi invita il Governo a non effettuare delle aperture frettolose: “La pandemia è ancora presente nel mondo, basta vedere quello che sta succedendo a Hong Kong, dove esiste un sistema sanitario evoluto: 30mila casi al giorno e non riescono a gestirli”.

Oltre alle persone più fragili, Ricciardi vorrebbe somministrare la quarta dose anche agli operatori sanitari. Infatti sottolinea che, nonostante l’ottimo andamento delle ultime settimane dei casti nel nostro paese, con l’avvio della nuova stagione ci potrebbe essere l’impennata dei casi di Coronavirus caratterizzata dal ritorno dei virus respiratori fra i quali il Sars-CoV-2: “I vaccini hanno un’efficacia straordinaria ma dopo un certo numero di mesi dall’ultima dose l’immunità perde vigore e bisogna rinforzarla”.

Intanto nella giornata del 19 febbraio si contano 50.534 casi su 492.045 tamponi e 252 decessi, con un tasso di positività del 10.3%. Calano sia le terapie intensive (-34) che l’indice Rt al 0,77, ove il sottosegretario Andrea Costa sottolinea che il Governo Draghi sta lavorando per ritornare alla normalità, con una probabile abolizione del green pass ma l’obbligo vaccinale per gli over 50.