Quella che arriva dagli Stati Uniti d’America non è sicuramente una buona notizia, tutt’altro, e ci fa capire di come la lotta alla pandemia di Covid-19 non sia affatto finita. In questi ultimi mesi sono cominciate a spuntare sempre nuove varianti, come ad esempio la “Delta”, che secondo un recente studio dei Cdc americani sarebbe altamente contagiosa. I Centers for Disease Control and Prevention stanno per pubblicare uno studio che “smonterebbe” la maggior parte delle nostre convinzioni per quanto riguarda le mutazioni del Covid, in particolare proprio la variante “Delta”.

Quest’ultima, secondo quanto riferisce in esclusiva il Washington Post, sarebbe molto più contagiosa delle precedenti mutazioni e rappresenterebbe un enorme pericolo anche per le persone vaccinate. Si diffonde al ritmo della varicella, quindi questo basta a far capire la pericolosità della nuova mutazione che sta preoccupando il mondo. Inoltre, indipendentemente dal fatto che una persona abbia ricevuto o meno anche il completo ciclo vaccinale, la mutazione può causare anche gravi infezioni in quelle persone che sono state immunizzate. Si stima che ogni settimana ci siano 35.000 infezioni da Sars-CoV-2 tra i 162 milioni di americani vaccinati.

Rischio maggiore per gli anziani

I Cdc nel loro studio fanno presente che il rischio di morire o finire in ospedale con la nuova variante è maggiore soprattutto per gli anziani che per i giovani. Per questo, alla luce di questi nuovi risultati, i Cdc chiedono a tutti gli americani di indossare la mascherina in alcune circostanze, come ad esempio al chiuso nei locali pubblici, questo per fare in modo di non infettarsi a vicenda.

“Il direttore del CDC, Rochelle Walensky, ha informato privatamente i membri del Congresso”– così scrive il Washington Post. Inoltre, come già affermato dal virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, i vaccinati avrebbero una carica virale uguale alle persone non vaccinate.

Il documento visionato dal quotidiano statunitense contiene dati che per ora non sono stati ancora pubblicati. L’allerta pandemica resta alta in tutto il mondo. Anche le autorità del nostro Paese continuano a spingere la popolazione a vaccinarsi, questo in modo da poter controllare in un certo modo l’epidemia e per non riempire nuovamente gli ospedali. Ma lo studio dei Cdc sembra destinato a far cambiare le carte in tavola.