Ormai i dati che arrivano dall’Istituto Superiore di Sanità certificano una cosa: la pandemia ha ripreso a correre anche nel nostro Paese, per questo il Governo nella giornata di domani si riunirà in una cabina di regia che dovrebbe decidere quali nuove misure adottare proprio in virtù dell’aumento dei contagi. Non dovrebbero esserci lockdown per non vaccinati, ma è probabile che si decida per la validità del Green Pass a sei mesi e la somministrazione della terza dose a distanza più ravvicinata dalla seconda.

Ma i contagi crescono a dismisura, per questo c’è chi pensa che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Tra le voci che hanno lanciato l’allarme su un possibile aumento dei contagi fino a cifre mai viste è Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene presso l’Università Statale di Milano. Secondo l’esperto è molto probabile che dopo le Feste, quindi Natale e Capodanno, ci siano 50.000 casi al giorno, circostanza che potrebbe portare ad un lockdwon generalizzato, valido sia per i vaccinati che per i no-vax.

Pregliasco: “Lockdown pesante sarebbe efficace”

“Oggi un lockdown duro e puro, pesante, sarebbe efficace perché è ovvio che in questo momento ogni contatto interumano continua a essere a rischio, ancorché le persone siano vaccinate” – così ha spiegato Fabrizio Pregliasco al quotidiano Il Messaggero. L’esperto ha affermato che una misura del genere sarebbe comunque tollerata male, soprattutto da quelle persone che hanno voluto vaccinarsi. “Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta” – così ha detto il virologo durante la sua intervista.

Del resto però la variante Omicron del Covid-19 ha portato già numerose nazione europee a rivedere i propri piani proprio prima delle festività natalizie, basti pensare all’Olanda che ha introdotto un nuovo lockdown generalizzato. In queste ore l’Austria ha fatto sapere che scatterà il coprifuoco per bar e ristoranti alle ore 22:00.

Pregliasco ha riferito che quella attuale è una situazione preoccupante. Tra l’altro le stesse autorità sanitarie internazionali, come l’Organizzazione mondiale della Sanità, hanno affermato che Omicron potrebbe avere un impatto devastante sui contagi a livello europeo e mondiale, provocando “una nuova tempesta”. Per Pregliasco ormai non aiuterebbe a risolvere la situazione neanche un lockdown per non vaccinati. Insomma, secondo Pregliasco, la situazione è grave e dovrebbe essere affrontata al più presto con misure forti.