Covid-19, Andrea Crisanti: "Siamo verso la fine della pandemia. Tra circa un mese addio alle mascherine al chiuso"

Negli ultimi giorni le parole di Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, stanno facendo molto discutere. Il dottore infatti si sta dichiarando più ottimista del solito per il futuro del Covid-19, attaccando senza giri di parole le ultime decisioni prese dal Governo Draghi.

In una recente intervista rilasciata a “L’aria che tira” in onda su LA7 l’esperto afferma che, nonostante non abbia nessuna simpatia nei confronti dei non vaccinati, ritiene che sia una decisione vessatoria chiedere il green pass nei luoghi dal momento che tutti, in quella circostanza, stanno indossando una mascherina.

Continuando a parlare del green pass continua a sottolineare che si tratta solamente di una scelta politica, siccome il certificato verde non protegge contro la malattia: “I 200mila casi al giorno che abbiamo avuto ne sono una testimonianza”. Nonostante questo ammette che questa decisione del Governo Draghi è servita soprattutto a spingere le vaccinazioni, che oggi in Italia oscillano sul 90%, media superiore a molti paesi europei e del mondo.

Andrea Crisanti parla del Covid-19

In un’altra intervista più recente rilasciata a “Un giorno da pecora” trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, con la partecipazione di Francesca Fornario e delle Ebernies, l’esperto ritorna a parlare della situazione dedicata alla Covid-19 in Italia.

“Se continua così tra un mese e mezzo potremo togliere le mascherine al chiuso“ afferma con una certa decisione il dottor Crisanti che poi aggiunge: “Abbiamo un altissimo numero di persone protette, e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamo verso la fine, se non emergono nuove varianti più aggressive penso ne siamo fuori. A questo punto le mascherine all’aperto sono inutili, mentre al chiuso hanno ancora un impatto“.

Oltre a dichiararsi quindi fiducioso sul finire della pandemia legata al Covid-19, Andrea Crisanti parla della quarta dose del vaccino, ove sottolinea che sarebbe necessario farla solo alle persone più fragili.