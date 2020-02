Coronavirus: nel 2015 “Nature” lo identificò come il frutto di un esperimento in laboratorio

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Pur lasciando da parte l’ipotesi complotto, sorprende il fatto che il patrimonio genetico del coronavirus sia identico per l’80% a quello della SARS. A questo punto o la SARS si è mutata in silenzio per tornare ad attaccare in maniera più aggressiva a distanza di 17 anni, oppure è logico ipotizzare che qualcuno abbia deciso di utilizzare questo virus per fare degli esperimenti, perdendo però il controllo della situazione. Da qui si spiegherebbe anche perché le autorità cinesi abbiano per diversi giorni cercato di occultare la notizia dell'epidemia. Chissà a questo punto quale sarà la verità che, considerando la gravità della situazione, difficilmente verrà rivelata.