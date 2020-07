Coronavirus, il professor Bassetti dichiara: "Troppo allarmismo, chi parla tanto venga a visitare i nostri ospedali"

In Italia, la situazione Coronavirus è tutt’altro che superata. Se da un lato si cerca di dare una parvenza di normalità alla vita degli esseri umani, dall’altro la condizione continua a destare preoccupazione, con i contagi che crescono e nuovi focolai che emergono. L’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e quello di rispettare il distanziamento sociale, persistono.

Purtroppo però non tutti rispettano il divieto di assembramento e diverse situazioni pericolose vengono documentate dai media o sui social. E’ pur vero tuttavia, che gli esperti sono attualmente divisi in due scuole di pensiero differenti, con una parte di essi che continua a raccomandare la prudenza e a sostenere che il pericolo non appartiene solo al passato ma anche al presente; e con l’altra parte che invece ritiene che la situazione di allarmismo che si continua ad infondere agli italiani è sbagliata e esagerata.

Nei giorni scorsi il professor Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha ribadito che il virus “è clinicamente morto” e che dobbiamo “ricominciare a vivere”. A sposare in qualche modo questa linea di pensiero è adesso Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Il professor Bassetti ha parlato della situazione Coronavirus, ammettendo che punta molto sulla sperimentazione in corso ad Oxford e dunque sul vaccino ChAdOx1, messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University con la collaborazione dell’italiana Irbm. Bassetti si è poi soffermato sulla preoccupazione che continua a persistere lungo tutto lo stivale, asserendo che non condivide “il nuovo clima di allarmismo“.

A supporto della sua tesi, il primario di malattie infettive del San Martino di Genova, ha dichiarato: “Coloro che parlano tanto e magari non ci sono mai stati, vengano a visitare i nostri ospedali, al San Martino di Genova, Al San Raffaele di Milano, a Bergamo, che sono stati flagellati dal virus. Così si renderanno conto in che condizioni sono e magari smetteranno di dire cose che non corrispondono alla realtà“.

Bassetti è stato chiaro: la situazione da Coronavisur è notevolmente mutata rispetto ai mesi scorsi. Il professore ha poi rivolto un invito a tutti coloro che parlano e dicono cose poco inclini al vero, e cioè che solo facendo un sopralluogo negli ospedali e soprattutto in quelle strutture delle regioni maggiormente colpite dal Covid, si possa realmente comprendere come stanno i fatti.

Il professor Bassetti, ha poi ammesso che è necessario essere prudenti e osservare le regole imposte, così come è giusto che le persone vogliano evadere dopo mesi di reclusione. A tal proposito, il primario ha aggiunto che non bisogna avere pretese e dunque: “Non si può pensare che si indossi la mascherina, tutti, sempre, a 35 gradi“.