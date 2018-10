Consigli pratici per avere una salute migliore

Il riposo è fondamentale per il nostro organismo. Una persona adulta in media dovrebbe riposare 7-8 ore. Dormire a sufficienza è importante per l’apprendimento e la memoria, la salute cadiovascolare e il mantenimento del giusto equilibrio ormonale che interagisce con metabolismo e peso.

Un altro aspetto importante è l‘igiene personale. Lavarsi le mani serve per proteggere la propria salute e quella degli altri. È di fondamentale importanza pulirsi le mani dopo essere stati al bagno, prima e dopo aver medicato una ferita, dopo aver starnutito, dopo aver toccato un animale e prima di consumare un pasto. Ci sono altre occasioni per cui dovremmo mostrare l’igiene in maniera accurata come ad esempio: non mettersi le mani in bocca dopo aver toccato del denaro (vito che viene maneggiato da tante persone), ma questi sono fondamentalmente i più importanti.

Per avere una buona salute bisogna attuare una corretta alimentazione. Ciò consiste nell’eliminare l’eccessivo consumo di sale e grassi. Bisogna adattare un’alimentazione a base di fibre e carboidrati, nella giusta quantità. Per quanto riguarda le proteine, mangiate carne, latte e uova in piccole porzioni, se possibile il pesce due volte a settimana. Assicuratevi però che i prodotti che consumate siano di buona qualità così da poter evitare una intossicazione alimentare.

L’attività fisica dovrebbe essere il passatempo di qualsiasi essere umano a prescindere dall’èta. Lo sport contribuisce a ridurre il rischio di depressione, il raggiungimento del peso forma, a rafforzare muscoli e ossa e inoltre a mantenervi attivi. Chi invece prende in maniera superficiale l’attività fisica, correrà nel tempo, il rischio di sofferenze cardiache, pressione alta, colesterolo e ictus.

Non bisogna dimenticare che sulla salute incidono anche altri fattori. Tra questi: stress lavorativo, situazione economica, situazioni familiari e altre ancora. Anche in condizioni simili è bene non trascurare mai la propria salute.