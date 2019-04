Con il laser ad elettroni sarà possibile bruciare i tumori in un secondo

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La tecnica proposta da Gabriele Grittani potrebbe davvero dare un grande impulso alla futura ricerca in campo oncologico. La speranza si riaccende, ma ovviamente nel frattempo non possiamo sottovalutare l’aggressività dei tumori, che continuano ad essere delle malattie subdole che, qualora non fossero prese in tempo, continuerebbero ad essere letali.