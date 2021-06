Codogno, chiude il reparto per Covid: dimesso l’ultimo paziente

Codogno è stata il simbolo della pandemia, in quanto proprio all’ospedale, ormai sedici mesi fa, è stato ricoverato il primo paziente per Covid. Nella giornata del 4 giugno, finalmente è stato dimesso anche l’ultimo paziente ricoverato a causa del Covid e con lui chiude il reparto dedicato al trattamento del virus. A dare la lieta novella è stato proprio Francesco Tursi, responsabile del servizio di Pneumologia e referente dell’ “Area Gialla Covid” esternando tutta la sua gioia in merito.

In una lettera, Tursi esprime tutta la sua emozione e soddisfazione al riguardo: “Avete condiviso con noi questo periodo così delicato della vostra vita, spero che tutti noi siamo stati in grado di essere all’altezza delle vostre aspettative. Posso solo dirvi che noi dell’Area Covid di Codogno ce l’abbiamo messa tutta. Grazie per le numerose testimonianze di affetto nei nostri confronti che ci hanno commosso e gratificato”.

Per il referente responsabile nulla è paragonabile alla gioia, a vedere negli occhi di un malato la sua soddisfazione che, pian piano, ritorna alla vita. Un ritorno alla normalità e alle cose di ogni giorno. Un momento importante di luce in fondo al tunnel e che verrà ricordato soprattutto nei libri di storia.

Nella lettera Tursi, oltre ai pazienti, ricorda anche i difficili momenti e mesi intensi che hanno vissuto, compresa la fatica e le difficoltà che hanno vissuto. Afferma che gli infermieri hanno lavorato con assiduità, arrivando sfiniti al turno e rischiando anche la vita. Li considera una luce e un faro molto potente e sicuro per tutti.

Infine, riserva un ulteriore ringraziamento agli Oss e agli ausiliari per aver fatto sempre sentire la loro presenza in ogni momento, supportando sempre i pazienti e prendendone cura. Un ringraziamento alle addette alle pulizie che si sono prodigate affinché tutto fosse igienico, pulito e in ordine, compreso anche il lavoro dei fisioterapisti che sono stati indomabili e instancabili.