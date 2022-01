Si chiama “Deltacron”, ed è la nuova variante del Sars-CoV-2 che in questi giorni è stata identificata a Cipro. Lo fanno sapere gli scienziati ciprioti guidati dal professor Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Secondo l’esperto al momento ci sono co-infezioni di variante Delta e Omicron, anche perchè sono le due mutazioni attualmente in circolazione in Europa.

Al momento gli esperti hanno identificato 25 casi di questa nuova variante attualmente in fase di studio. Non si sa, ovviamente, se possa essere più o meno contagiosa sia della Delta che di Omicron, ma si pensa che se questa variante si diffondesse a ritmo veloce potrebbe presto sostituire la variante Omicron. Le sequenze della nuova mutazione sono stati inviati al databse Gisaid, che traccia i cambiamenti del virus a livello internazionale.

Tante le mutazioni trovate

Ad oggi sono tantissime le mutazioni del Sars-CoV-2 trovate nel mondo. Anche per questa variante non si sa se resista o meno ai vaccini attualmente in circolazione.“Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà su Delta e Omicron” – così ha detto il professor Kostrikis.

La notizia del sequenziamento di questa nuova variante è stata data dall’agenzia Bloomberg. La frequenza di questa variante è stata riscontrata soprattutto in pazienti che sono attualmente ricoverati per Covid. Sono in corso le relative indagini epidemiologiche per capire se questa mutazione si sia diffusa in altre parti del mondo.

Nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questa nuova variante studiata dagli scienziati. Le autorità internazionali, come l’Organizzazione mondiale della Sanità, continuano a sensibilizzare la popolazione sull’utilità di vaccinarsi contro il Covid-19. Molte nazioni europee hanno reintrodotto restrizioni per far fronte all’altissimo numero di contagi di queste ultime settimane.