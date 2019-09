Chi consuma proteine vegetali vive più a lungo

La scienza, da diverso tempo, invita a sostituire le proteine animali con le proteine vegetali, in quanto il consumo di queste ultime non solo favorirebbe la perdita di peso ma ridurrebbe anche il rischio di malattie cardiovascolari, garantendo una vita più lunga. Un recente studio giapponese, coordinato da Norie Sawada del National Cancer Center di Tokyo e pubblicato da JAMA Internal Medicine, sembrerebbe darci un ulteriore conferma di quanto detto finora.

Lo studio in questione ha monitorato per ben due decenni 71.000 giapponesi di mezza età, i quali sono stati divisi in cinque gruppi in base alla quantità di proteine vegetali che assumevano. Da questo monitoraggio, è emerso che rispetto agli individui che hanno consumato una quantità minima di proteine vegetali, i partecipanti che ne hanno consumato quantità maggiori hanno fatto registrare il 13% di probabilità in meno di morire di cancro e il 16% di probabilità in meno di morire per cause cardiovascolari.

In generale, nel corso di questo studio sono decedute 12.381 persone: 5.055 sono state morti per cancro, 3.025 per malattie cardiovascolari, 1.528 per malattie cardiache e 1.198 per malattie cerebrovascolari. Inoltre, gli individui che hanno sostituito il 3% di carne rossa con proteine vegetali hanno fatto registrare il 34% di probabilità in meno di morire per qualsiasi causa, il 39% di probabilità in meno di morire di tumore e il 42% in meno di morire di malattie cardiache. Gli individui che invece hanno sostituito il 4% della carne con proteine vegetali hanno avuto il 46% di probabilità in meno di morire per qualsiasi causa e il 50% in meno di morte per tumore.

Frank Hu, presidente del dipartimento di nutrizione della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, ha commentato così i risultati di questo studio: “Precedenti studi hanno scoperto che un maggiore consumo di proteine animali è associato a un aumento di malattie croniche e mortalità, mentre un maggiore consumo di proteine vegetali è associato a un rischio inferiore, ma la maggior parte di questi studi sono stati condotti in popolazioni occidentali, in cui il consumo di proteine animali è molto superiore alle proteine vegetali. In questo lavoro giapponese, il consumo di proteine vegetali è piuttosto elevato, mentre il consumo di proteine animali è notevolmente più basso rispetto a quello delle popolazioni occidentali”.

Alla luce di questi risultati, gli esperti consigliano di mangiare alimenti con proteine vegetali quali soia, noci, lenticchie, i quali non contengono solo proteine, ma anche altri nutrienti benefici come grassi sani, vitamine antiossidanti, minerali e sostanze fitochimiche.