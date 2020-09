Carenze di vitamina D raddoppiano il rischio di infezione da Covid-19

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La vitamina D rafforza il sistema immunitario, pertanto appare logico non trascurare in primo luogo l’esposizione solare, ma anche una dieta in cui non mancheranno alimenti come il pesce azzurro, salmone, uova, latte e funghi. Ovviamente non bisogna dimenticare di lavarsi le mani, rispettando le norme sul distanziamento sociale. Seguendo queste indicazioni, probabilmente ridurremo di molto il rischio di venire contagiati.