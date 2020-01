Bere latte intero può comportare il rischio di invecchiamento precoce

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Sono in molti a sostenere che il latte sia un alimento sano, ma solo per i più piccoli. In età adulta oltre alle intolleranze, si manifestano anche altre patologie: per esempio diversamente da quanto si possa credere, chi ne beve in grandi quantità è anche più soggetto ad osteoporosi. Bisogna quindi dedurre che se lo si ritiene opportuno, lo si può bere, avendo però cura di non esagerare e di non ritenerlo un sostituto dell’acqua.