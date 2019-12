Batteri potenzialmente mortali nei trucchi conservati male

Ad essere finito nell’occhio del mirino, stavolta, sarebbe tutto il mondo relativo alla cosmetica: quasi tutti i prodotti per la bellezza, come mascara, lucidalabbra e, soprattutto, spugnette per il trucco, potrebbero essere contaminati da super-batteri. Questi ultimi, che potrebbero rivelarsi addirittura letali, rispondono ai nomi di Escherichia Coli e Stafilococchi.

La maggior parte dei prodotti cosmetici, molto spesso, non viene pulita in maniera adeguata e viene utilizzata anche per molto tempo dopo la data di scadenza: tale mancanza di accortezza rende i prodotti per il make-up un vero e proprio covo di batteri.

La scoperta legata alla presenza, ed alla gravità, dei batteri potenzialmente mortali è emersa in seguito ad una ricerca dell’Aston University, pubblicata sul Journal of Applied Microbiology. Lo studio, condotto da un team di esperti nel Regno Unito, ha dimostrato che circa nove prodotti su dieci contenevano una serie di batteri; essi sarebbero in grado di causare malattie che vanno dalle semplici infezioni della pelle a quelle più pericolose che vedono coinvolto il sangue, soprattutto se i cosmetici vengono utilizzati vicino a bocca, occhi o escoriazioni. Il rischio si rivela ancora più pericoloso nelle persone immunodepresse che, rispetto ad altri, hanno maggiori probabilità di contrarre infezioni causate dai batteri.

Le spugnette per il trucco, inoltre, si sarebbero rivelate l’oggetto che contiene un livello molto elevato di batteri potenzialmente pericolosi: il 93% di chi le utilizza avrebbe confessato di non averle mai pulite, nemmeno a seguito di cadute sul pavimento durante l’uso. I ricercatori, quindi, consigliano un’adeguata conservazione e mantenimento del prodotto cosmetico, ma pongono anche l’obiettivo sulle case produttrici.

Gli esperti affermano la presenza di rigorosi standard igienici, per quanto riguarda i marchi dedicati al trucco, secondo quanto richiesto dalle linee guida dell’Unione Europea. Il problema potrebbe, però, interessare i consumatori del Regno Unito che, con la Brexit, potrebbero essere più a rischio in quanto non protetti dalle vigenti normative UE.