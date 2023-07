Autismo, la donna ha un approccio più intimo e pragmatico rispetto all’uomo

Due anni fa, Jane McNeice ha fatto una scoperta che ha cambiato la sua vita: era affetta da autismo. Mentre era sdraiata a letto e scorreva il suo feed di Facebook, ha notato un grafico colorato che descriveva i tratti del disturbo neurocognitivo. Tra questi tratti c’erano “pratica conversazioni da sola“, “si sente fuori posto nel mondo“, “ansia“, “perfezionismo” e “cambia il comportamento per adattarsi“. Questo ha destato la sua curiosità e l’ha spinta a cercare una diagnosi.

Jane aveva già sperimentato una serie di problemi, inclusa l’incapacità di interagire facilmente con gli altri, una bassa autostima, ansia e depressione. Anche suo figlio Oliver e sua figlia Laura, entrambi di 27 anni, avevano avuto problemi emotivi fin dalla giovane età, mostrando comportamenti verbali emotivi e distruggendo gli oggetti in casa. Nel corso dei successivi sette mesi, sia Jane che Laura sono state diagnosticati con un disturbo dello spettro autistico.

Sebbene le cause precise dell’autismo non siano ancora del tutto chiare, gli esperti ritengono che i fattori genetici possano contribuire, con studi che suggeriscono un fattore ereditario che va dal 40% all’80%. Jane ha riferito che la diagnosi ha avuto un peso significativo sulla loro vita.”Capire chi siamo ha migliorato la nostra percezione di noi stessi, la nostra salute mentale, l’autostima e la nostra resilienza“, ha affermato.

È comune presumere che l’autismo colpisca più frequentemente i maschi rispetto alle femmine, ed è vero che i maschi hanno una maggiore probabilità di ricevere una diagnosi. Uno studio del 2017, pubblicato sull’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ha rivelato che ogni tre maschi viene diagnosticata una femmina. Nel Regno Unito, ci sono circa 700.000 adulti e bambini con una diagnosi di autismo, secondo la National Autistic Society, di cui circa 460.000 sono uomini e ragazzi.

Una ricerca pubblicata su The Lancet ad aprile suggerisce che i numeri potrebbero essere più del doppio delle cifre ufficiali, con gli adulti di età superiore ai cinquant’anni e le donne che hanno meno probabilità di essere diagnosticati. Una delle ragioni principali di questa sottodiagnosi è che le donne sfuggono ai modelli tipici di autismo, spesso basati su maschi. Come spiega la dott.ssa Sarah Lister Brook, direttrice clinica presso la National Autistic Society e diagnostica specialista presso il Lorna Wing Center for Autism, “Gli approcci standardizzati per valutare l’autismo tendono a mettere in discussione e aspettarsi un modello di comportamento e sviluppo più tipico dei maschi, perché storicamente i tratti comuni sono stati studiati principalmente nei ragazzi“.

Un altro aspetto importante riguarda l’ansia. “Non è raro che una persona con autismo raggiunga una soglia clinica per l’ansia e riceva una diagnosi in tal senso“, afferma il dott. Lister Brook. “Ma occorre essere curiosi e considerare che alla base di tutto ciò potrebbe esserci una condizione di neurosviluppo come l’autismo“. Sarah Dickinson, 34 anni, della contea di Durham, ha ricevuto una diagnosi di autismo e ADHD 18 mesi fa, dopo aver ricevuto in passato solo una diagnosi di ansia.

Le donne con autismo spesso manifestano sintomi in modo diverso rispetto agli uomini. Come spiega la dott.ssa Lister Brook, “Abbiamo scoperto nel corso di molti anni di valutazioni su donne e ragazze che, sebbene alcune di loro sperimentino alcuni di questi comportamenti, spesso li sopprimono in modo più efficace e hanno un filtro sociale più sviluppato per i comportamenti ripetitivi. Mentre i ragazzi tendono ad esprimere apertamente ciò che provano ed esternare le loro emozioni, le ragazze tendono ad interiorizzarle di più“.