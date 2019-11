Australia: scoperto un virus che potrebbe curare anche l’uomo dal cancro

Di recente, alcuni scienziati australiani hanno realizzato in laboratorio un nuovo tipo di virus basato sul classico vaiolo. Gli scienziati affermano che questo nuovo virus potrebbe in futuro essere in grado di eliminare dall’organismo umano ogni tipo di cancro conosciuto. Gli studi iniziali in merito a ciò hanno dovuto valutare se tale virus, oltre a combattere il cancro, può essere considerato come una minaccia per il corpo dell’essere umano stesso che lo andrebbe ad ospitare.

I risultati hanno dimostrato che questo virus è innocuo per gli esseri umani. Il nuovo trattamento che ne è derivato è stato testato con successo sui topi e sulle cavie da laboratori, anche se questo non garantisce che il virus stesso sia in grado di portare gli stessi benefici per gli esseri umani. Si prospettano dei test avanzati su diversi pazienti nel corso del prossimo anno, il 2020, anno che probabilmente vedrà l’arrivo di questo virus innocuo in numerosi laboratori.

Molti scienziati, nel corso degli anni ed in numerose università, hanno cercato di trovare una cura per il cancro con diversi metodi terapeutici come la radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, terapia mirata, terapia ormonale; tuttavia, ancora non è stato possibile trovare una cura definitiva.

Il noto scienziato e professore universitario Yuman Fong, esperto di carcinomi e patologie simili, sta pianificando – insieme a tutto il suo team – il trattamento, che è stato sviluppato dalla società biotecnologica e farmaceutica Imugene. Ora l’equipè del professor Fong spera che la cura possa essere testata entro il prossimo anno sui pazienti affetti da carcinoma polmonare avanzato. Il professor Fong si trova attualmente in Australia per cercare di organizzare tutte le sperimentazioni cliniche del caso, che saranno condotte anche all’estero da equipè specializzate appartenenti ad altre università. Altri pazienti affetti da altre tipologie di tumore come il carcinoma mammario, il melanoma, il carcinoma polmonare ed il carcinoma gastrico andranno testati nel corso degli studi mirati.

Purtroppo, il successo che il professor Fong ha ottenuto con i topi non garantisce che il virus possa essere in grado di curare anche gli esseri umani, ma lo scienziato rimane comunque molto positivo, poiché altri virus specifici sono stati efficaci nella lotta contro il cancro nell’uomo stesso. Le ricerche continuano e nel 2020 avremo sicuramente i risultati.