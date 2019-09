Attività motoria per fortificare memoria, attenzione e concentrazione

Cosa ne pensa l’autore

Rita Serretiello - L'attività fisica porta benefici a tutto l'organismo e non contribuisce solo a mantenere una buona forma fisica. Credo che sia per questo motivo che se sta bene tutto il corpo c'è meno stress e quindi ne beneficia anche il cervello. Quindi tutti dovremmo concederci qualche ora a settimana di attività motoria, non solo per il benessere del corpo ma anche per quello mentale.