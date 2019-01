Assumere cibi ricchi di additivi fosfati conduce ad una maggiore sedentarietà

Secondo un recente studio, pubblicato sulla rivista Circulation e condotto dal dottor Wanpen Vongpatanasin della UT Southwestern Medical Center di Dallas (Texas), fare largo uso di cibi ricchi di additivi e conservanti (surgelati, bibite, gelati, carni lavorate, snack) potrebbe impoverire i nostri muscoli di energia e causare una maggiore sedentarietà.

I responsabili di questo effetto sarebbero i fosfati, purtroppo largamente presenti in questi cibi.

Lo studio

Gli additivi di fosfato, i fosfati artificiali, hanno la funzione di evitare la formazione di grumi negli impasti e migliorare la consistenza del cibo. Secondo gli esperti non si dovrebbero assumere attraverso l’alimentazione più di 700 milligrammi di fosfati al giorno; tuttavia si stima che un terzo della popolazione mondiale ne consumi circa 4 volte di più la quantità raccomandata e che negli utlimi dieci anni la presenza di questi additivi sia aumentata esponenzialmente, fino al 300%.

Per giungere a queste importanti conclusioni, i ricercatori hanno somministrato ad un gruppo di topolini per 12 settimane una dieta ricca di fosfati inorganici. Al termine di questo periodo, i ricercatori hanno osservato nelle cavie difficoltà a fare movimento fisico, ridotte fonti di energia nei muscoli e modifiche nel funzionamento di geni importanti per il metabolismo dei muscoli. Inoltre, da alcuni prelievi del sangue, si è notato anche che a concentrazioni maggiori di questi fosfati nel sangue corrisponde una maggiore sedentarietà.

Alla luce di questi dati, i ricercatori hanno annunciato che condurranno ulteriori test e studi in merito.