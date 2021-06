Artrite reumatoide: sintomi e difficoltà maggiori si evidenziano nei pazienti in sovrappeso

Cosa ne pensa l’autore

Rosanna Corda - L'artrite come tutte le altre malattie autoimmuni può risultare molto invalidante e coinvolgere diversi ambiti di vita del paziente. Come in tutte le malattie, la chiave per un miglioramento generale è l'attività fisica: essere sedentari non porta mai a delle buone cose. Un leggero sforzo può rendere migliori tanti parametri che in caso di obesità possono risultare alterati!