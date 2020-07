Alzheimer, un test ne permetterà la diagnosi con 20 anni d’anticipo

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Ancora oggi non si conosce con esattezza quali siano le cause del morbo di Alzheimer, ma avendo dimostrato che i danni al cervello cominciano a comparire anni prima che i sintomi diventino evidenti, un simile test può essere utile per cercare di correre ai ripari in tempo: seppur ancora non esista una vera e propria cura, si potranno infatti fin da subito limitare alcuni sintomi. Siamo quindi di fronte ad un piccolo passo che ci si augura tra non molto verrà seguito da una terapia che possa finalmente sconfiggere il morbo.