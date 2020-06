Acqua e limone, i benefici sul nostro organismo

Cosa ne pensa l’autore

Salvatore Sasso - Dopo aver letto queste caratteristiche, possiamo affermare che il limone non ha effetti collaterali. Forse il problema si potrebbe avere in caso di esagerazione nel suo consumo, considerata la sua acidità, ma le esagerazioni sono sempre da evitare. In ogni caso i metodi della nonna non sbagliano mai! Ma, comunque, "i metodi della nonna" non sbagliano mai!