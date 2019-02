Zoo rimuove gli artigli a una leonessa per farla giocare con i visitatori

L’uomo continua a snaturare gli animali per raggiungere i propri scopi. Falestina, una leonessa di 14 mesi che vive nello zoo di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, è stata privata dei suoi artigli per decisione del proprietario del bioparco, il quale ha agito per permettere ai visitatori di avvicinarsi e giocare con l’animale.

Gli artigli le sono stati rimossi con una pratica crudele: senza anestesia ma con solo un tranquillante per evitare reazioni incontrollate dell’animale, con l’uso di pinze, una rete sul muso, in mezzo alla polvere e con un uomo che la teneva schiacciata a terra; il tutto è accaduto davanti agli occhi dei visitatori, tra i quali c’erano anche tanti bambini.

L’operazione è avvenuta all’interno della gabbia, perchè a Gaza non ci sono ospedali veterinari. Inoltre per la leonessa non è stata presa nessuna precauzione, esponendola così anche ad un rischio di infezione. Falestina, una volte terminata l’operazione, è apparsa sin da subito angosciata e ha tentato di grattare un palo della sua recinzione con le zampe senza artigli. In seguito, appena la leonessa si è calmata è stato permesso ai visitatori di entrare nella gabbia per giocare con lei e fare una foto.

Mohammed Jumaa, proprietario dello zoo, ha dichiarato senza problemi che l’operazione era necessaria per ridurre il più possibile l’aggressività del felino e per permetterle di giocare con i visitatori, in modo particolare per rendere felici tutti i bambini. A sostenere la scelta del proprietario è stato Fayez Al-Haddad, il veterinario che ha eseguito l’atroce operazione, aggiungendo che lo zoo deve sostenere delle spese sempre più elevate e con questo intervento sperano di attirare più visitatori.

Intanto le foto dell’operazione, nelle quali appaiono evidenti lo spaesamento e la rassegnazione provati dalla povera leonessa, stanno facendo il giro del mondo, indignando, commuovendo e provocando molte polemiche e proteste. L’uomo è capace di tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.