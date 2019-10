Zebra scappa da un circo in Germania: uccisa a colpi di arma da fuoco

Una triste storia purtroppo non a lieto fine giunge dalla Germania: mercoledì mattina una zebra è scappata da un circo vicino alla città nord-orientale di Tessin, assieme ad una sua compagna, che è stato poco dopo catturata.

Per diverse ore ha cercato di correre il più lontano possibile, secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla polizia distrettuale di Rostock: alle 8 del mattino, ora locale, è stata vista pericolosamente in un’autostrada, provocando un incidente stradale senza feriti, tra due auto che guidavano vicine.

Dopo aver chiuso provvisoriamente la strada, un grande dispiegamento delle autorità si è messo in moto per riuscire a catturarla, emanando anche un avvertimento via Twitter in cui venivano avvisati i conducenti degli autoveicoli della sua presenza sull’A20 Tessin/Sanitz, nella direzione di senso di marcia opposta da Tessin verso Rostock.

Il tentativo di domarla è risultato purtroppo vano, spaventandola ancora di più e portandola a correre sul cofano del motore di un autoveicolo, danneggiando anche un’auto di pattuglia della polizia e ferendo lievemente un poliziotto.

Successivamente, è stata individuata in un campo: l’allenatore del circo non è purtroppo riuscito a domarla e la vicenda si è conclusa tragicamente con l’intervento da parte delle autorità dell’unità di soccorso d’emergenza per animali, dei vigili del fuoco.

Vicino alla città di Thelkow è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, morendo sul posto: molte persone hanno commentato il tweet della polizia interrogandosi sul motivo per cui sia stato scelto di abbatterla, anziché di sedarla, ricevendo come riposta dalla polizia, nel comunicato stampa, che le esatte circostanze delle riprese sono ancora sotto oggetto di indagine.

Anche l’associazione animalista Animal Advocacy ha pubblicato un post su Twitter in cui ha reso pubblica la foto del povero animale abbattuto, specificando che ovunque sia presente un circo con animali selvatici, ogni volta che sono in transito gli animali soffrono e i cittadini sono a rischio.

Anche l’anno precedente un fatto simile era accaduto, secondo quanto riportato dal Mail Online: in quel caso erano 4 le zebre che erano scappate da un circo a Dresda, venendo poi catturate e ricondotte al proprietario, portando comunque alla morte di una di loro in seguito al forte stress subito.