Zanzare, team di biologi scopre genere musicale che le tiene lontane

La zanzara è l’insetto più fastidioso per chiunque e l’arrivo della bella stagione, purtroppo, porta con sè questa spiacevole costante compagnia, per chi sta in casa quanto per chi sta all’aperto. Ognuno di noi ha usato e continua ad usare i metodi più svariati per tenerle lontane, dagli spray ai cerotti repellenti, dagli zampironi alle piante antizanzare, dalle candele alla citronella agli olii essenziali, dalle zanzariere alla bat box, la casetta per i pipistrelli, fino ai prodotti alimentari come limone, aceto, cipolle, aglio, chiodi di garofano o caffè.

Non sempre, però, questi rimedi bastano per impedire le loro fastidiose e sgraditissime visite e si continua, dunque, a cercare una soluzione davvero efficace e definitiva per respingere le incursioni dell’insetto più invadente e detestato di sempre. Un nuovo e singolare rimedio arriva ora dagli Stati Uniti, grazie ad uno studio sviluppato da un gruppo di ricercatori, il quale ha portato ad un sorprendente risultato: l’individuzione di uno specifico genere musicale che le zanzare sembrano non sopportare.

Secondo questo team di biologi americani dell’Università di Washington, il genere musicale che frenerebbe la riproduzione delle zanzare e le terrebbe lontane è la musica elettronica ed in particolare uno specifico brano musicale. La ricerca ha preso in considerazione l’influenza del suono e delle vibrazioni nelle principali funzioni animali. Le zanzare, stando a quanto emerso dallo studio, sarebbero meno interessate al nutrimento e all’accoppiamento in presenza della musica elettronica, in quanto disturbate appunto dalle vibrazioni e dai suoni prodotti.

Per evitare i morsi di zanzara, dunque, bisognerebbe ascoltare questo tipo di musica e in particolare un brano specifico, ovvero “Scary monsters and nice sprites“, traccia dell’artista americano Skrillex, disc jockey, musicista, cantante e produttore discografico statunitense. Secondo gli studiosi le zanzare odiano le vibrazioni emesse da questo brano, il quale riduce quindi potenzialmente l’attività ematofaga di questi insopportabili insetti e ne inibisce quella riproduttiva.

In conclusione, quindi, se si vuole tenere lontane le zanzare, oltre ai rimedi conosciuti da tempo ci sarebbe una nuova potenziale soluzione: la musica dubstep, genere di musica elettronica nato a Londa nei primi anni del nuovo millennio. Non sempre le ricerche scientifiche si dimostrano poi realmente efficaci sul campo, ma in questo caso, anche se non si è amanti di questo genere musicale, tentar non nuoce! In molti sarebbero disposti a fare qualunque cosa per combattere la diffusione di questi sgradevoli e detestabili insetti.